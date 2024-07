VIDEO / Pogledajte poen turnira u režiji Jannika Sinnera

Podijeli :

Prvi tenisač svijeta Jannik Sinner svladao je Amerikanca Bena Sheltona (ATP - 14.) sa 6-2, 6-4, 7-6 (9) za dva sata i devet minuta igre i treću godinu zaredom izborio plasman u četvrtfinale Wimbledona. Uz to, odigrao je i poen turnira pri rezultatu 5-4, 40-30 u trećem setu.

Nakon uvjerljivog otvaranja i osvajanja prva dva seta, Talijan je zapao u probleme početkom trećeg seta, u kojem je 21-godišnji Amerikanac poveo 3-0, a imao i 4-1. No, Sinner je vratio ‘break’ zaostatka pa je treći set otišao do ‘tie-breaka’.

Sinner je u njemu vodio 5-2, ali je potom izgubio četiri poena zaredom. No, na prvu set-loptu, koju je imao sa servisom, Shelton je promašio forhend. Propustio je Amerikanac još dvije set-lopte (7-6, 9-8). Sinner je imao meč-loptu kod 8-7, ali je Shelton zabio as. No, kod 10-9 za Talijana napravio je dvostruku pogrešku i ostao bez mogućeg preokreta.

Bio je to njihov četvrti međusobni dvoboj i treća uzastopna Sinnerova pobjeda bez izgubljenog seta.

U četvrtfinale se plasirao i branitelj naslova Carlos Alcaraz koji je u četiri seta (6-3, 6-4, 1-6, 7-5) svladao Francuza Uga Humberta (ATP – 16.).

Alcaraz nakon četiri seta stigao do četvrtfinala Wimbledona

Sinner u četvrtfinalu čeka boljeg iz dvoboja Rusa Danjila Medvjedeva i Bugarina Grigora Dimitrova, dok će Alcarazov suparnik biti pobjednik meča između Amerikanca Tommyja Paula i Španjolca Roberta Bautiste Aguta.