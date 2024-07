VIDEO / Alcaraz pobijedio, pa komentarom o Euru zaradio zvižduke. Voditeljica se od srca nasmijala

Podijeli :

Španjolski tenisač Carlos Alcaraz branit će u nedjelju wimbledonski naslov u finalu nakon što je u četiri seta pobijedio Daniila Medvedeva.

U reprizi lanjskog polufinala pobjednik je bio isti – Carlos Alcaraz.

Za razliku od prošle godine, kada je Alcaraz pobijedio 3:0 u setovima, ovaj put Daniil Medvedev uzeo mu je set, i to prvi, ali na tome je i ostalo. Poslije tri sata igre branitelj naslova pobijedio je 6:7 (1), 6:3, 6:4, 6:4.

Španjolac je dominirao u izravnim poenima (55-31) te se izborio za čak 15 “break” lopti, od kojih je realizirao šest.

Alcaraz će u nedjeljnom finalu igrati protiv Novaka Đokovića ili Lorenza Musettija. Alcarazu će to biti četvrto Grand Slam finale. Do sada je osvojio US Open 2022., Wimbledon 2023. i Roland Garros ove godine.

Nakon pobjede, u intervjuu na terenu Alcaraz se dotaknuo i nedjeljnog finala Europskog prvenstva u nogometu između Španjolske i Engleske.

“Nedjelja će biti dobar dan za Španjolce, zbog Eura”, rekao je Alcaraz, na što je odmah reagirala publika, negodovanjem, čak i zvižducima.

Voditeljica Annabel Croft se od srca nasmijala, a Alcaraz se pokušao izvući. Uspješno ili ne, procijenite sami.

“Ne, ne. Nisam rekao da će Španjolska pobijediti, već samo da će biti zabavan dan za Španjolce. Bit će teška utakmica”, dodao je Alcaraz.

