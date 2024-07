VIDEO: Vekić u nevjerojatnom meču ostala bez finala Wimbledona

Hrvatska tenisačica Donna Vekić nije se uspjela plasirati u finale Wimbledona nakon što je u polufinalu trećeg Grand Slama sezone poražena od Talijanke Jasmine Paolini sa 6:2, 4:6, 6:7 (8).

Mlada 28-godišnja Osječanka je u najvećem meču karijere nažalost, izgubila nakon dva sata i 50 minuta grčevite borbe. To je bio i najduži meč polufinala Wimbledona u ženskoj konkurenciji.

Vekić je povela 1-0 u setovima, Talijanka je izjednačila, da bi u trećem setu gledali pravu dramu.

Hrvatska tenisačica je u odlučujućem setu vodila sa 3-1 uz break, te 4-3 uz break. No, ispustila je obje prednosti. Paolini je pak, kod 5-4 i 6-5 u gemovima imala meč lopte, ali se Donna spasila gurnuvši susret u 13. igru. Vekić je u “tie-breaku” propustila priliku života i u drami ostala bez finala Wimbledona izgubivši sa 8-10.

Vekić je tek treća hrvatska tenisačica koja je igrala u polufinalu nekog Grand slam turnira, no samo je Iva Majoli prošla do finala osvojivši 1997. Roland Garros pobjedom u finalu protiv Švicarke Martine Hingis sa 6-4, 6-2.

Mirjana Lučić Baroni je dva puta dogurala do polufinala nekog Grand Slama, 1999. u Wimbledonu, te 2017. na Australian Openu, ali je oba puta izgubila. U All England Clubu je njezinu seriju zaustavila Njemica Steffi Graf, a u Melbourneu Amerikanka Serena Williams.

Hrvatska tenisačica je odlično ušla u meč. Već u prvom gemu, koji je trajao sedam minuta, imala je dvije prilike za oduzimanje servisa protivnici, no nije ih iskoristila i Paolini je povela sa 1-0. Novu priliku Donna je dočekala u petoj igri iskoristivši prvu break loptu za 3-2. Osvojila je potom svoj servis za 4-2, da bi još jednom oduzela servis sedmoj igračici svijeta za velikih 5-2. Posljednji gem u setu je osvojila bez izgubljenog poena za 6-2 i 1-0 u setovima.

U drugom setu Vekić je do nove break prilike stigla u trećem gemu, nažalost Paolini se ovoga puta izvukla. Već u idućoj igri i 28-godišnja Talijanka je stigla do prve prilike za obrat. Vekić spašava break-loptu neobranjivim servisom u kut, zatim osvaja gem za 2-2.

Uslijedio je gem s nove dvije break lopte za Vekić, međutim talijanska tenisačica se nije predavala. Izvukla se iz teške situacije i povela sa 3-2. Nažalost, ključnim se pokazala deseta igra, Paolini je pri vodstvu 5-4 ušla u gem s dva osvojena poena. Imala je i 40-15 uz dvije break i set lopte i odmah je iskoristila prvu za 6-4 i 1-1 u setovima.

Izgubljeni set očito nije pokolebao hrvatsku tenisačicu. Donna je nakratko otišla u svlačionicu po osvježenje i hrabro krenula u odlučujući set.

Vekić je već u prvom gemu napravila break, a potom osvojila servis za 2-0. I u trećem gemu je imala loptu za 3-0, ali je Paolini ipak smanjila na 2-1. Opasno je živjela Paolini, ali izvukla je break-loptu i ostala u meču. Donna je četvrti gem osvojila bez izgubljenog poena povevši sa 3-1. No, sjajna Talijanka je uzvratila s dva gema u nizu izjednačevši na 3-3. Prvo je na svoj servis smanjila na 2-3, a potom je napravila break za 3-3.

No, uslijedio je novi obrat, Vekić je napravila break za 4-3 stigavši na korak do velike pobjede. Talijanka je nakon promašaja za 15-40 kleknula na teren u nevjerici svjesna kako je ovo možda i ključni trenutak meča.

Nažalost, naša radost kratko je trajala, Paolini je vratila izgubljeni servis poravnavši rezultat na 4-4, a zatim bez izgubljenog poena na svoj servis povela sa 5-4. Talijanka je u idućem gemu imala i meč loptu, ali se Vekić spasila izjednačivši na 5-5.

Sjajna se borba vodila u jedanaestoj igri. Vekić je prva propustila break loptu, Talijanka zatim nije iskoristila tri gem lopte, Donna je došla do još jedne lopte za obrat, ali je gem ipak otišao na suparničku stranu za 6-5. Vekić je teško podnijela gubitak ovog gema, a u nove probleme je stigla kada je njezina suparnica u idućem gemu imala još jednu meč loptu, ali je Vekić smogla snage i izjednačila na 6-6 gurnuvši meč u odlučujući “tie-break”.

Vekić je u trinaestoj igri povela 3-1 uz mini break, ali se Paolini vratila na 3-3. Uslijedila je grčevita borba za svaki poen, nažalost Talijanska je iskoristila treću meč loptu za 10-8.

Bio je to njihov četvrti međusobni susret i treća pobjeda talijanske tenisačice.

U drugom polufinalu nešto kasnije sastaju se četvrta nositeljica Kazahstanka Elena Ribakina i Čehinja Barbora Krejcikova.

Vekić je do sada osvojila ukupno četiri turnira u 13 odigranih finala. Prvo finale je igrala sa 16 godina u Taškentu, a sa 17 je osvojila svoj prvi turnir u Kuala Lumpuru. Slavila je i u Nottinghamu (2017), Courmayeuru (2021), te Monterreyju (2023).

Zanimljivo, ovo je za Donnu 43. nastup na nekom od četiri Grand Slam turnira i daleko najveći uspjeh. Čak 20 puta je ispadala u prvom kolima, a do sada je najdalje dogurala do četvrtfinala Australian Opena (2023) i četvrtfinala US Opena (2019).

S druge strane Paolini je do ove godine imala ukupno četiri pobjede na Grand Slamu, a sad je u razmaku od mjesec dana upisala finale Roland Garrosa i najmanje finale Wimbledona.