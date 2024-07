Pratite na SK: Evo kada Đoković igra za finale Wimbledona

Podijeli :

AP Photo/Alberto Pezzali via Guliver Images

Novak Đoković uspio je doći do same završnice Wimbledona, baš kako je i želio, a na putu do finala ima još jednu prepreku u vidu Lorenza Musettija.

Drugi tenisač svijeta sutra će igrati s Talijanom nakon prvog polufinala kojeg igraju Carlos Alcaraz i Danil Medvedev. Španjolac i Rus počinju u 14.30 sati, a Đoković će na teren izaći odmah nakon njihovog meča.

Ovo će biti sedmi meč između Đokovića i Musettija, a srpski tenisač vodi 5:1. Bilo je zanimljivih okršaja i na Grand Slamovima, poput onog na Roland Garrosu 2021. i velikog Đokovićevog preokreta, kao i ovogodišnjeg iz Pariza koji je također išao u pet setova.

Ovo će biti njihov prvi meč na Wimbledonu, prvi uopće na travi.

