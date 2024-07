Pratite na SK: Đoković i Alcaraz igraju finale Wimbledona

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver Images

Novak Đoković i Carlos Alcaraz igraju finale Wimbledona od 15 sati, ponavljajući prošlogodišnji meč za naslov.

Tada je slavio Alcaraz (21), a sada je njegov suparnik opet 16 godina stariji Đoković.

Unatoč tome što je Đoković možda najbolji tenisač u povijesti i sedmerostruki osvajač Wimbledona, njegov proboj do finala ove godine je iznenađenje jer je samo mjesec prije turnira operirao koljeno. Usprkos tome, sjajnim igrama došao je do meča za svoj 25. Grand Slam naslov. Alcaraz je jednako dominantno došao do finala nakon osvajanja Roland Garrosa.

Ovo će biti njihov šesti duel, a za sada Srbin vodi 3:2. Posljednji meč igrali su na završnom Mastersu krajem prošle godine kada je pobijedio Đoković. U kontekstu današnjeg meča najviše se spominje prošlogodišnje finale Wimbledona, kada je Alcaraz nakon pet setova spriječio Đokovića da obrani naslov.

Alcaraz je ovo rekao uoči finala: “Svi znaju tko je Đoković. Puno puta je igrao i pobijedio finale Grand Slama. Prošle godine je bio jako težak duel. Bio sam na mukama, moram reći. Ali, znam kako je igrati protiv Đokovića. Igrali smo nekoliko puta na Grand Slamovima, finala ili na Mastersima. Znam što moram uraditi.”

Đoković je poručio: “Alcaraz je sjajan primjer nekoga tko kao mlad igrač ima lijepo izbalansiran život van terena. Sjajna obitelj, velika karizma, smiješi se, ljudi ga vole, on je najbolji 21-godišnjak kojeg smo vidjeli u sportu.. Osvojit će još puno Grand Slamova, možda ne ovaj, ali u budućnosti, kada ja odem u penziju za jedno 15 godina”, našalio se.

Prijenos pratite na Sport Klubu 1.