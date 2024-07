Pavić i Arevalo ostali bez polufinala Wimbledona

Podijeli :

Hrvatski teniski reprezentativac Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo nisu uspjeli izboriti mjesto u polufinalu Wimbledonu, nakon što su ih u dvoboju četvrtfinala nadigrali Finac Harri Heliovaara i Britanac Henry Patten pobijedivši sa 4-6, 7-6 (5), 7-6 (10-7) u meču koji je trajao dva sata i 23 minute.

Pavić i Arevalo su opasno živjeli u prvom setu dvoboja s finsko-britanskom kombinacijom, jer su Heliovaara i Patten u četvrtom gemu imali tri prilike za ‘break’ te još dvije kad su pobjednici Roland Garrosa servirali za osvajanje prve dionice. Upravo su te spašene ‘break’-lopte napravile razliku u prvom setu, jer su Pavić i Arevalo u sedmom gemu iskoristili svoju jedinu priliku za oduzimanje servisa.

Ono što Heliovaara i Patten nisu uspjeli napraviti u prvoj dionici, učinili su u osmom gemu drugog seta te ‘breakom’ poveli sa 5-3. Imali su i tri povezane set-lopte (40-0), da bi hrvatsko-salvadorski par nizom od pet poena vratio zaostatak. Odluka o kraju ili nastavku meča pala je u ‘tie-breaku’, u kojem je finsko-britanski par poveo sa 5-2, a Pavić i Arevalo se uspjeli približiti na 5-6. No, Heliovaara i Patten nisu ponovili pogrešku iz devetog gema već su iskoristili petu set-loptu i odveli meč u treći set.

U njemu su prvi do prilike za ‘break’ došli Pavić i Arevalo kod vodstva 2-1, ali ih je promašeni bekend ostavio bez realizacije. Heliovaara i Patten su svoju priliku imali u sedmom gemu, ali su ih suparnici natjerali na pogrešku.

To su bile jedine ‘break’-lopte u trećem setu te su tenisači ušli u odlučujući ‘tie-break’, u kojem je za plasman u polufinale bilo potrebno osvojiti najmanje 10 poena.

Heliovaara i Patten su nakon promašenog voleja Arevala došli do prednosti od 4-2, ali su pariški pobjednici odgovorili osvajanjem četiri poena zaredom i došli do vodstva 6-4. No, ni njihova prednost nije dugo potrajala, jer je uslijedila serija od pet poena njihovih suparnika, kojom su Heliovaara i Patten došli do tri meč-lopte.

Arevalo je prvu spasio servisom, ali na drugu je Heliovaara odigrao odlično na mreži i osigurao pobjedu finsko-britanskom dvojcu.

Za obojicu tenisača ovo je najbolji rezultat na Grand Slam turnirima u karijeri, jer 35-godišnji Finac nikada nije došao dalje od četvrtfinala, dok je za 28-godišnjeg ljevorukog Britanca dosadašnji najbolji rezultat bila osmina finala.

Pavić i Arevalo su tako izgubili priliku postati prvim parom od 2013. i američkih blizanaca Boba i Mikea Bryana koji bi spojio naslove u Roland Garrosu i Wimbledonu.

