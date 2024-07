Ostali na Donni: Petra Martić na Wimbledonu ispala od prve igračice svijeta

Podijeli :

RobxPrange DPPI IPAxSport via Guliver Image

Hrvatska tenisačica Petra Martić poražena je u 2. kolu Wimbledona od prve tenisačice svijeta Poljakinje Ige Swiatek sa 4-6, 3-6 za sat i 20 minuta igre.

Nakon što je u prvom kolu porazila domaću tenisačicu Francescu Jones sa 3-6, 6-1, 6-2, Martić je pružila dobar otpor protiv prve tenisačice svijeta, ali nije uspjela iznenaditi.

Hrvatska tenisačica se u prvom setu odlično držala do rezultata 5-4, kada je Poljakinja napravila break za 6-4. Swiatek je iskoristila prvu break loptu na obje strane u prvom setu.

U drugom setu gledali smo sličan rasplet. Do rezultata 4-3, obje su tenisačice držale svoje servise. Međutim, u osmoj igri je 23-godišnja Poljakinja iskoristila drugu break loptu stigavši do prednosti 5-3. U idućem gemu Swiatek je bez izgubljenog poena osvojila gem za konačnih 6-3.

Bio je to njihov četvrti međusobni susret i četvrta pobjeda prve tenisačice svijeta, pri čemu druga u nizu u Wimbledonu. Naime, Poljakinja je i prošle godine slavila protiv Martić u All England Clubu, a bio je to susret trećeg kola.

Za 33-godišnju Petru Martić bio je ovo 12. nastup u Wimbledonu, a do sada je najdalje stigla do četvrtog kola (2022, 2019, 2017).