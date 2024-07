VIDEO: Novak ponovno ‘zasvirao’, a evo i što ga je naljutilo

Podijeli :

Novak Đoković 'obračunao' se s navijačima u Wimbledonu nakon meča osmine finala s Dancem Holgerom Runeom. Đoković je protiv Runea slavio 6:3, 6:4, 6:2.

Nakon meča zasvirao je imaginarnu violinu, a publika u Wimbledonu skandirala je i ‘Ruuuune’, s naglašenim ‘Ruuu’ što je Novak shvatio kao ‘Buuuu’.

Voditelj intervjua na to ga je upozorio da su gledatelji tako samo navijali za Runea.

“Ne prihvaćam to, znam da su navijali za Runea, ali to je isprika i za hukanje. Na Touru sam više od 20 godina, znam sve trikove, ali sve je to u redu. Fokusiram se na ljude koji vole tenis, plate kartu, cijene napore igrača. Igrao sam u mnogo neprijateljskijim atmosferama, ne možete mi ništa”, odgovorio je Đoković.

