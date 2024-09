Sinner pred vratima raja, može li ga Fritz zaustaviti?

Podijeli :

AntoineCouvercelle Panoramic via Guliver

Na listi pobjednika u muškoj konkurenciji na US Open peharu bit će upisano novo ime. Jannik Sinner ili Taylor Fritz prvi će put u karijeri podići pehar namijenjen najboljima u New Yorku. Finale počinje u 20 sati po hrvatskom vremenu.

Ulogu favorita svakako ima Jannik Sinner, unatoč svim problemima s kojima je došao na US Open. Talijan je svjetski reket broj jedan i još uvijek je u New Yorku pokazao najviše.

Osim prvog seta prvog meča protiv McKenzieja koji je izgubio, sve je nakon toga izgledalo jako dobro. Nakon toga samo mu je Medvedev uzeo set u četvrtfinalu, ali njegova pobjeda u tom meču nije bila ugrožena.

“U Americi smo, igrat ću u New Yorku protiv Amerikanca. Publika će biti na strani mog protivnika. To je normalno. To je kao kad igram u Italiji. Ja ću uzeti to. Imam svoj tim, bliske ljude. U sebi znam da puno ljudi u Italiji gleda, pokušat ću upiti tu podršku,” rekao je Sinner.

Ono što je za Sinnera još važnije jest da je uspio ostaviti po strani priče o dopingu koje su dominirale prije njegova dolaska u New York. I dalje je možda nevjerojatno kako je Janniku uopće dopušteno igrati, s obzirom da je još u ožujku bio pozitivan na nedozvoljenu supstancu.

Talijan je dobio svoju priliku i za sada ju je u potpunosti iskoristio. Sve mu se otvorilo i realno je na putu do drugog Grand Slam naslova u karijeri.

Fritz će mu pak pokušati pomrsiti račune. Amerikanac ima jednu konstantnu sezonu. Na svim Grand Slamovima stigao je barem do četvrtog kola. Tu mu se otvorio ždrijeb koji je znalački iskoristio.

U polufinalu se vratio protiv sunarodnjaka Tiafoea i slavio u pet setova. Uvjeti mu u potpunosti odgovaraju i nema sumnje da će imati veliku podršku publike. Fritz je prvi put u finalu Grand Slama. Što se tiče igre, Sinner je bolji u gotovo svim segmentima, međutim, u jednom meču sve je moguće.

“Znam da nije lako igrati protiv broja 1, ali uvijek sam se osjećao dobro kad smo imali mečeve. Mislim da mi odgovara ritam njegove lopte, uvijek igram dobro protiv njega”, rekao je Fritz.

Do sada su igrali samo dva puta i to u Indian Wellsu. Fritz je dobio meč 2021., Sinner je bio uspješniji 2023.

Netko će u međusobnom skoru povesti 2:1 i još važnije netko će postati prvak posljednjeg Grand Slama sezone. Hoće li do naslova Jannik ili Taylor saznat ćemo negdje prije ili poslije ponoći u nedjelju navečer.