Kraj za Đokovića na US Openu!

AP Photo/Julia Nikhinson via Guliver

Novak Đoković eliminiran je u trećem kolu US Opena. Bolji od branitelja naslova bio je Australac Popyrin u četiri seta 6:4, 6:4, 2:6, 6:4.

Odličan suparnik, ali i velik broj pogrešaka te očajan servis (čak 14 dvostrukih grešaka), učinili su da olimpijski pobjednik godinu završi bez ijednog Grand Slam naslova.

Prvi set je bio dosta čudan. Činilo se da Đoković kontrolira događanja na terenu. Lako je držao svoj servis na početku, a pri vodstvu od 3:2 imao je 0:40 na suparnikov servis. Propustio je tri vezane break lopte, pa još dvije.

Očekivao se preokret Novaka u drugom setu, no to se nije dogodilo. Servis je loše funkcionirao. Loše odigran peti gem koštao ga je breaka, a pokazalo se i seta. Popyrin nije briljirao, ali je njegov servis dobro funkcionirao i bez većih poteškoća došao do velikih 6:4, 6:4.

Novakovo buđenje počelo je u trećem setu. Lagano je osvojio prvi gem na svoj servis, a onda je naposljetku došao do prvog breaka u meču za 2:0. Kad je otišao na 3:0, činilo se da je napravljen prvi korak prema preokretu. Popyrin se nije predavao. U petom gemu dolazi do breaka i smanjuje rezultat na 3:2. Srećom, Đoković je odmah uzvratio rib-breakom, poveo na 5:2 i potom još jednim gemom došao do 1:2 u setovima.

Srbin je odlično otvorio četvrti set. Lako uzima svoj servis gem, a potom je imao dvije prilike za break suparnika. Ipak, nije ih realizirao. To kao da je vratilo Popyrina u meč.

Uslijedile su dva relativno mirna gema, a onda spektakl u petoj. Trajalo je 11 minuta, Novak je spasio tri break lopte, ne i četvrtu i Popyrin je poveo 3:2. U sljedećem gemu Đoković je imao još dvije prilike za oduzimanje servisa suparniku, no Australac je u tim trenucima odigrao nevjerojatno i došao do 4:2.

Izbacilo je to Đokovića iz ritma. Ponovno je izgubio svoj servis i činilo se da je to to. Međutim, Srbin se nije htio predati. Imao je tri vezane break lopte u sljedećem gemu, nije ih iskoristio, ali je iskoristio četvrtu za nastavak nade. Smanjio je na 5:3, a onda na svoj servis gem došao do gem minusa.

Australac je opet servirao za meč i bez izgubljenog poena došao do najveće pobjede u karijeri.