US Open: Odličan ždrijeb za Vekić, dobar i za Martić i Ćorića

Najbolja hrvatska tenisačica, osvajačica srebrne medalje na nedavnim Olimpijskim igrama u Parizu te polufinalistica Wimbledona Donna Vekić za suparnicu u 1. kolu posljednjeg ovogodišnjeg "grand slam" turnira, US Opena koji počinje u ponedjeljak u New Yorku dobila je jednu od igračica iz kvalifikacija, određeno je ždrijebom u četvrtak.

Teoretski, to bi mogla biti i Lea Bošković, koja će kasnije tijekom večeri odigrati svoj dvoboj 3. kola kvalifikacija protiv Amerikanke Ann Li. U slučaju prolaska u 2. kolo, Vekić bi igrala protiv bolje iz ogleda Belgijanke Greet Minnen i Poljakinje Magde Frech.

Druga hrvatska predstavnica koja ima izravni ulazak u glavni ždrijeb Petra Martić za protivnicu u 1. kolu dobila je Španjolku Jessicu Bouzas. Martić bi u 2. kolu mogla igrati protiv Britanke Katie Boulter ili kvalifikantice.

Jedini hrvatski predstavnik u muškom turniru bit će Borna Ćorić, a on će u 1. kolu igrati protiv francuskog veterana Adriana Mannarina. U slučaju pobjede, u 2. kolu bi Ćorića čekao bolji iz susreta Čileanca Alejandra Tabila i Belgijanca Davida Goffina.

Braniteljica naslova, Amerikanka Coco Gauff, koja je postavljena za treću nositeljicu, u 1. će kolu igrati protiv Francuskinje Varvare Gračeve, dok će prva i druga nositeljica, Poljakinja Iga Swiatek i Arna Sabalenka, turnir otvoriti dvobojima protiv kvalifikantica. Zanimljivo, ždrijeb je u 1. kolu spojio dvije bivše pobjednice US Opena Amerikanku Sofiju Kenin, slavljenicu iz 2020. te Britanku Emmu Raducanu, najbolju iz 2021., dok će finalistica Roland Garrosa i Wimbledona Talijanka Jasmine Paolini igrati protiv pobjednice iz 2019. Kanađanke Biance Andreescu.

U konkurenciji tenisača mnogo težim čini se gornji dio ždrijeba u kojem prvom igraču svijeta Talijanu Janniku Sinneru na putu do finala stoje treći nositelj, pobjednik ovogodišnjih Roland Garrosa i Wimbledona te najbolji s US Opena 2022. Španjolac Carlos Alcaraz kao i peti nositelj te osvajač US Opena 2021. Danil Medvedev. U gornjem dijelu ždrijeba su i Grk Stefanos Tsitsipas te Poljak Hubert Hurkacz, a i Ćorić se nalazi upravo u gornjem dijelu ždrijeba.

Drugi igrač svijeta, Srbin Novak Đoković bi, pak, najozbiljnije suparnike za prolazak do finala trebao imati u Nijemcu Alexanderu Zverevu i Norvežaninu Casperu Ruudu, no već u 3. kolu mogao bi odmjeriti snage s Australcem Aleksejom Popirinom, pobjednikom “masters 1000” turnira u Montrealu početkom ovog mjeseca.