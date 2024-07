U nedjelju samo na SK: Novi klasik Alcaraza i Đokovića u finalu Wimbledona!

Podijeli :

Drugu godinu u nizu imat ćemo isto finale Wimbledona u muškoj konkurenciji, Carlos Alcaraz protiv Novaka Đokovića.

Nakon što je Alcaraz u četiri seta porazio Medvedeva, u finalu mu se pridružio Novak Đoković slavljem nad Lorenzom Musettijem 6:4, 7:6 (2), 6:4.

Ključan je bio drugi set u kojemu je Musetti ispustio početnu prednost od 3:1. Đoković je vrlo brzo poravnao na 3:3 i od tog trenutka ponovno uspostavio punu kontrolu meča.

Srpskom tenisaču bit će to 37. Grand Slam finale. Do sada ima rekordna 24 naslova, posljednji je uzeo prošle godine na US Openu protiv Medvedeva.

Ipak, u lanjskom finalu Wimbledona Đoković je u pet setova izgubio od Alcaraza. Đoković je sedam puta osvojio najprestižniji svjetski turnir i samo je dvaput izgubio finale.

