Sinner lako izborio osminu finala pa komentirao ispadanje Đokovića i Alcaraza

AP Photo/Julia Nikhinson via Guliver

Jannik Sinner nastavlja blistati na US Openu. Prvi reket svijeta igrao je nevjerojatno dobro nakon izgubljenog seta i minus breaka na startu turnira.

Treća žrtva u New Yorku bio je Australac O’Connell, od kojeg je izgubio sedam gemova u cijelom meču 6:1, 6:4, 6.2.

Za razliku od Novaka Đokovića i Carlosa Alcaraza, koji su već završili sudjelovanje na turniru, Sinneru za sada sve ide savršeno.

Sinner kaže o porazima velikih rivala.

„Sport je nepredvidiv, zar ne? Kad god razina vaše igre malo padne, bilo fizički ili psihički, suparnici to iskoriste. Suparnici su im bili nevjerojatni i to je bilo to. Takve se stvari događaju,” rekao je aktualni prvak Australian Opena.

Ipak, Talijan ističe da nije puno razmišljao o učinku Đokovića i Alcaraza.

“Gledam samo sebe. To već dugo radim, s drugima se ne bavim. Tako radim i mislim da je to najbolji način“, rekao je Sinner.