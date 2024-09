Sabaljenka je nova kraljica New Yorka, slavi treći Grand Slam naslov

Podijeli :

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver Images

Bjeloruska tenisačica Arina Sabaljenka osvojila je treći Grand Slam karijere porazivši u finalu US Opena domaću tenisačicu Jessicu Pegulu.

Sabaljenka je do trećeg Grand Slam naslova stigla pobjedom 7:5, 7:5 protiv Pegule kojoj je to bio premijerni nastup u finalu na najvećim svjetskim turnirima.

Bjeloruskinja je prethodno osvojila Australian Open 2023. i 2024. godine, a lani je u finalu u New Yorku izgubila od Coco Gauff. Ovim će trijumfom ostati na drugom mjestu WTA liste, dok će Pegula skočiti sa šestog mjesta na treće, što će joj biti najbolji plasman karijere.

Sabaljenki je ovo 16. WTA titula, dok Pegula ostaje na šest, od čega je tri skupila na Mastersima.

Prvi “break” u susretu napravila je Pegula za vodstvo 2:1, nakon čega je Sabaljenka nanizala četiri gema za 5:2. Amerikanka je uzvratila izjednačivši na 5:5, čak je imala potom i “break” loptu, no Sabaljenka je zadržala servis i nedugo zatim opet oduzela servis Peguli za 7:5 poslije dugog i dramatičnog gema.

Ohrabrena osvojenim setom, Sabaljenka je u drugom odjurila do 3:0 i lopte za dvostruki “break”. Činilo se kako bi meč mogao brzo završiti, no to se nije dogodilo.

Pegula, koja je u četvrtfinalu eliminirala Igu Swiatek i onda bila na rubu poraza u polufinalu protiv Muchove (okrenula je 1:6, 0:2), čudesnom je igrom preokrenula na 5:3, ali nije uspjela odservirati za set. Ponovno je Sabaljenka ušla u seriju i okrenula na 6:5 u svoju korist.

U narednom gemu Bjeloruskinja je nastavila pritiskati Pegulu i izborila dvije meč-lopte. Realizirala je drugu i došla do trećeg Grand Slam trofeja. Sabaljenka je time zaključila sjevernoameričku turneju s 12 uzastopnih pobjeda budući da je uoči US Opena osvojila i Masters u Cincinnatiju.