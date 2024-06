Uvjerljiva Swiatek ostaje na tronu Roland Garrosa, izjednačila Nadalov podvig

Podijeli :

JustPictures 2024 Eurasia Sport Images via Guliver

Najbolja tenisačica svijeta Iga Swiatek po četvrti je put u posljednjih pet godina osvojila Roland Garros. U finalu je u dva seta bila bolja od Jasmine Paolini.

Swiatek je u meč ušla kao velika favoritkinja protiv Paolini koja je nastupala u premijernom Grand Slam finalu i tu je ulogu u potpunosti opravdala rezultatom 6:2, 6:1 za 68 minuta igre.

Dugih 17 godina publika u Parizu nije gledala tako uvjerljiv trijumf u ženskom finalu, još otkad je Justine Henin 2007. porazila Anu Ivanović 6:1, 6:2.

Dvadesettrogodišnjakinji iz Varšave to je peti Grand Slam naslov, od čega četvrti na Roland Garrosu gdje je ranije slavila 2020., 2022. i 2023. godine. Za usporedbu, i Rafael Nadal je s 23 godine imao četiri pariška trofeja. Uz to je Swiatek osvojila još US Open 2022.

Otpor talijanske tenisačice trajao je samo prvih nekoliko gemova. Paolini je čak prva napravila “break” za vodstvo 2:1, ali je nakon toga do kraja osvojila samo gem, i to pretposljednji u meču.

Swiatek je tako zaključila zemljanu sezonu s čak 19 uzastopnih pobjeda, nakon što je ranije osvojila Madrid i Rim. Posljednji je put poražena 20. travnja u polufinalu Stuttgarta od Elene Ribakine.

Pet godina starija Paolini od ponedjeljka će imati novi najbolji plasman karijere. S 15. mjesta skočit će na sedmo. Ona je bila treća predstavnica svoje zemlje u finalu Roland Garrosa. Prethodno je Francesca Schiavone 2010. osvojila turnir i 2011. izgubila finale, a 2012. Sara Errani je izgubila. Upravo će s Errani Paolini u nedjelju igrati finale parova protiv Coco Gauff i Katerine Siniakove.