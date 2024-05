Đoković: Uživam na Roland Garrosu više nego igdje, Nadal je bio dobar

Podijeli :

AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver Images

Prvi tenisač svijeta Novak Đoković je pobjedom započeo put na ovosezonskom Roland Garrosu na kojem brani naslov. U prvom kolu je s ukupnih 3:0 u setovima (6:4, 7:6, 6:4) bio bolji od Pierre-Hugues Herbert, 142. igrača svijeta.

“I dalje ostajem pri onome što sam rekao na prvoj konferenciji. Monte Carlo, Rim, Ženeva, odigrao sam sjajne prve mečeve, ali drugi i treći su bili drugačiji. Mislim da sam dobro igrao, ali ne uzbuđujem se. Mogao sam bolje u uzvratu, ali moram mu odati priznanje, odlično je servirao, kick servis mu je izvrstan, čitao je i moje pozicije, vješt je. Pobjeda u tri seta, igrao sam dobro kad je bilo najpotrebnije, bio sam koncentriran. Zadovoljan sam startom, ide u pozitivnom smjeru”, započeo je Đoković i dodao:

“Uživam ovdje više nego na bilo kojem drugom turniru ove godine, osim u Australiji, a i tamo sam se mučio što se tiče osjećaja. Međutim, ovo je samo jedan meč. Bio sam prisutan, zadovoljan sam ponašanjem i mentalitetom na terenu, stiskao sam šaku… Ali gdje se čovjek tako osjeća ako ne na Slamu? Zbog slamova ustajem iz kreveta – kad idem na trening razmišljam što mogu na slamovima”.

Novinare je zanimao i Đokovićev komentar meča Nadala i Zvereva.

“Mislim da je igrao puno bolje nego u Barceloni i Rimu. Drugi i treći set bili su tijesni, možda bi išlo drugačije da je dobio jedan od ta dva seta. Zverev je jako dobro servirao, Rafa nije imao sreće s ždrijebom… Ne sjećam se kad sam zadnji put uživo gledao meč na ovoj razini, izuzev Davis Cupa. Iga je bila tu, Alcaraz također, svi smo htjeli vidjeti kakva će biti atmosfera tog možda zadnjeg Rafinog trenutka na RG, ali izgleda da neće biti tako”.

U izjavi na terenu Novak je rekao da mu je uvijek bilo najteže osvojiti Garros, da je to uvijek bila “teška borba”.

“Tako sam se osjećao tijekom karijere. Ovdje su daleko najteži mečevi, pogotovo protiv Nadala, fizički iscrpljujući, uvijek neke poteškoće, dok nisam osvojio. Za mene je ovaj turnir najveći izazov, pogotovo kada nisam u formi i nemam toliko samopouzdanja, pa u mečeve ulaziš sa sumnjom i oprezom hoće li stvari ići kako želiš. Mislim da je ukupan zbroj današnjeg meča pozitivan. Ako pogledamo moje rezultate na Roland Garrosu, u posljednje tri godine osvojio sam dva puta, a prije toga samo jednom. To je vrlo zanimljivo. U usporedbi s drugim zemljanim turnirima, ovdje se uvijek osjećam najbolje. To je cilj, to sam više puta ponovio”.

Đoković će u drugom kolu igrati protiv španjolskog tenisača Roberta Carballesa Baene, 63. igrača svijeta.

“Španjolac, odrastao je na ovom terenu, stručnjak za zemlju, veliki borac. Nema velika oružja, nešto što odskače da je baš jako, ali je solidan posvuda – forhend, bekhend, servis ritern. Ne poklanja puno, morat ću dobro zaslužiti svoju pobjedu”, zaključuje Đoković.