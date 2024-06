Bravo, Mate! Hrvat kompletirao karijerni Grand Slam, napokon je pao i Roland Garros!

Podijeli :

AP Photo/Jean-Francois Badias via Guliver Images

Hrvatski tenisač Mate Pavić iz trećeg je pokušaja napokon osvojio Roland Garros, jedini Grand Slam koji mu je u konkurenciji parova nedostajao.

S partnerom Marcelom Arevalom iz Salvadora Pavić je u finalu svladao Talijane Simonea Bolellija i Andreu Vavassorija 7:5, 6:3.

Splitskom je tenisaču to četvrti Grand Slam naslov, nakon što je osvojio Australian Open 2018. (Marach), US Open 2020. (Soares) i Wimbledon 2021. (Mektić). Prethodno je s Marachom 2018. i Soaresom 2020. godine gubio finala Roland Garrosa, ali je sada s Arevalom napokon otišao do samog kraja.

Uz ta četiri trofeja, Pavić ima i tri osvojena Grand Slama u mješovitim parovima. Arevalu je ovo, pak, drugi Grand Slam naslov, prethodno je 2022. osvojio upravo Roland Garros Jean-Julienom Rojerom.

Pavić i Arevalo igraju prvu zajedničku sezonu. Prije Roland Garrosa, osvojili su Hong Kong i Ženevu, izgubili finale Rima i polufinale Monte Carla. Po rezultatima ove godine bolji su od njih samo Rohan Bopanna i Matthew Ebden i to za samo 50 bodova.