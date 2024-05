Becker: ‘Zverev protiv Nadala može završiti posao iz 2022. ‘

Podijeli :

Guliver Image

Prvi veliki derbi Roland Garrosa na rasporedu je u ponedjeljak. Ne radi se o finalu, već o prvom kolu, ali sve će oči biti uprte na teren kada na njega izađu Alexander Zverev i Rafael Nadal.

Španjolac je legenda ovog stadiona, njegov najuspješniji prvak svih vremena, ali nekoliko svjetlosnih godina udaljen od svog vrhunca. Nijemac je tenisač koji je u Pariz došao u najboljoj formi, ovjenčan peharom s Italian Opena od prije samo tjedan dana.

“Ako Saša uspije ozbiljno i bez emocija otići u taj dvoboj, ima dobre šanse. Za njega je ovo prilika da završi ono što je započeo 2022. “, podsjeća Becker u razgovoru za Eurosport na tešku ozljedu sunarodnjaka u polufinalu.

Zverev i Nadal potom su odigrali fenomenalan prvi set u kojem je kralj zemlje spasio 2:6 u tie-breaku, potom su stigli i do drugog tie-breaka, no tada je Nijemac doživio vrlo tešku ozljedu gležnja.

“Moj savjet Saši bi bio da igra protiv tenisača, a ne protiv mita“, objašnjava Becker kako bi se Zverev trebao postaviti u ovom meču, da o suparniku ne smije razmišljati na temelju golemih uspjeha koje je postigao, već na temelju stanja u kojem je sada.

Nadal se nedavno vratio na teren odigravši samo turnir na zemljanoj podlozi prije sezone u Brisbaneu početkom siječnja, s tim da je prije toga imao jednogodišnju pauzu.

“Zverev ima veliku fizičku prednost, ali ne smije dopustiti da ga ponese atmosfera u vrlo emotivnom i eksplozivnom meču”, objašnjava najmlađi prvak Wimbledona u povijesti. “Ne smije razmišljati o igri protiv 14-erostrukog prvaka. Nadal nije isti tenisač kao prije dvije godine.”

Ako se itko znao snaći u takvim situacijama, onda je to Becker koji je sa samo 18 godina obranio trofej na najvažnijem teniskom turniru na svijetu. Zatim je svoje znanje prenio na Novaka Đokovića, pomogavši ​​mu da postane psihološki vjerojatno najjači tenisač u povijesti u razdoblju 2014.-16.

“Saša je imao nekoliko dana da se psihički prilagodi na ono što ga čeka u prvom kolu “, objašnjava Becker, koji ističe da nije mogao vjerovati kada je čuo ždrijeb. “Prvo sam pomislio da je netko pogriješio. Tek tada sam shvatio da Nadal nije među nositeljima i da je ta mogućnost logična. Bez razmišljanja sam vjerovao da su obojica među službenim favoritima. Svi smo navikli da je Rafa prvi ili drugi nositelj. Ali takva su pravila.”

Sjena te utakmice od prije dvije godine jako je velika.

“Obojica će razmišljati o tom meču, iako im se puno toga promijenilo od tada. Saša ne smije razmišljati o toj ozljedi i onome što se tada dogodilo, mora biti u sadašnjosti. On je osvojio Rim, a Nadal nije. To bi mu trebalo biti u glavi. Publika će biti na Rafinoj strani, ali to ne znači da će biti protiv njega, ne smiju tako razmišljati. Zverev je u top formi, a Nadal ni ne zna u kakvoj je formi. Tako Saša treba ući u utakmicu.”