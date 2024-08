Prvi tenisač i tenisačica svijeta sigurno do 3. kola US Opena

Podijeli :

AP Photo/Lynne Sladky via Guliver Image

Prva tenisačica svijeta Poljakinja Iga Swiatek izgubila je samo jedan gem u susretu 2. kola US Opena, ona je deklasirala Japanku Enu Shibaharu sa 6-1, 6-0.

Swiatek će u 3. kolu igrati protiv bolje iz ogleda Talijanke Elisabette Cocciaretto i 25. nositeljice Anastazije Pavljučenkove.

Prvi tenisač svijeta, Talijan Jannik Sinner lakoćom se plasirao u 3. kolo posljednjeg “grand slam” turnira sezone, US Opena koji se igra u New Yorku, on je u dvoboju 2. kola sa 6-4, 6-0, 6-2 nadigrao Amerikanca Alexa Michelsena.