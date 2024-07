Đoković: Rogerov rekord velik mi je motiv, nadam se da će mi Alcaraz dati ovo finale

Podijeli :

Novak Đoković u nedjelju će imati priliku za novi podvig.

Pobjedom nad Lorenzom Musettijem plasirao se u deseto finale Wimbledona u kojemu će tražiti osmi naslov. Bit će to repriza lanjskog finala najvećeg svjetskog turnira u kojemu je Đoković izgubio u pet setova od Carlosa Alcaraza.

“Nisam bio siguran hoću li sudjelovati na Wimbledonu samo nekoliko dana prije početka. Uspio sam se oporaviti i jako sam sretan zbog finala. Kad sam shvatio da se dobro krećem i da sam blizu vrhunca, shvatio sam da se mogu natjecati za titulu.”

“Poslije mišljenja stručnjaka nisam ništa forsirao, samo sam pratio njihove smjernice. Nismo pričali o sigurnom nastupu do 2-3 dana prije početka. Testirao sam koljeno i sve što smo radili prije turnira davalo je pozitivne signale. Možda su neki govorili da je naglo, ali mislim da nije. Stalno spominjem Taylora Fritza koji se vratio i ranije nego ja. To me ohrabrilo”, pričao je Đoković nakon meča o operaciji meniskusa nakon Roland Garrosa.

U finalu ga opet čeka Alcaraz.

“Wimbledonsko finale najgledaniji je meč u svijetu tenisa. Ne znam koliko ću slomiti njegovo srce, ali već ima tri Grand Slama. Carlos se zna adaptirati, igra onako kako je potrebno u datom trenutku. Veoma je kompletan igrač, svi dijelimo to mišljenje. Nadam se da će mi dati ovo finale, a poslije toga ću navijati za njega.”

Novak ne krije da mu je motivacija i izjednačiti rekord Rogera Federera koji je čak osam puta osvojio Wimbledon.

“To je očigledno velika motivacija. Sada kada imam 37 godina i natječem se s dvadesetogodišnjacima, uvijek moram biti najbolji i na nivou s Carlosom, Jannikom, Sašom, Danilom… Najslabiji rezultati su mi ove godine, moram se adaptirati i to prihvatiti. Bilo je sezona u kojima nisam igrao kako treba, ali osvojim Wimbledon i sve krene u sjajnom smjeru. Wimbledon izvlači ono najbolje od mene, znam što je na crti.”

