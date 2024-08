Đoković: Ostao sam bez goriva, igra mi se raspala – užasan meč!

Podijeli :

ChrysleneCaillaud Panoramic via Guliver

Novak Đoković obratio se novinarima nakon ispadanja u trećem kolu US Opena.

Australac Aleksei Popyrin je slavio 6:4, 6:4, 2:6, 6:4 i tako prvi put svladao Đokovića u četvrtom pokušaju.

“Čestitam njemu i njegovoj momčadi, igrao je bolje i zasluženo je pobijedio. S moje strane, kako sam osjećao i igrao od početka ovog turnira, treće kolo je također uspjeh. Daleko najgori servis ikad, na tako brzoj podlozi bez servisa, ne možete ga pobijediti, pogotovo protiv tako dobrog tipa kao što je Aleksei. Užasan meč za mene,” započeo je Novak.

Novinari su ga podsjetili da je na Olimpijskim igrama izgledao i igrao fantastično.

“Drugačija podloga u odnosu na Pariz… Potrošio sam puno energije nakon tog zlata, došao sam ovdje i nisam bio svjež psihički i fizički. Ostao sam bez goriva, fizičkih problema nije bilo, ali ostao sam bez goriva. Nisam se pronašao, to je sve što mogu reći. Život ide dalje, presabrat ću se i vidjeti što me dalje čeka”. Novak je opisao i kako se osjećao tijekom meča.

“Pokušao sam puno stvari, a onda sam izgubio uporište u tome – vrijeme, ritam, tempo, sve. Psihički sam se dosta mučio, nisam bio ni blizu svoje najbolje razine. Osjećao sam se dobro fizički, motivirano jer je slam i moja igra se raspada. Moram prihvatiti da se ovakvi turniri događaju. Možda je to zbog OI-a, ali…”

Jedan od novinara primijetio je da se tako rana ispadanja Đokoviću ne događaju često.

“Sada imam gorak okus u ustima zbog poraza. Imao sam puno više pobjeda nego poraza na svim turnirima, moram podvući crtu i sagledati širu sliku, ali teško je to sada učiniti. Ljut sam i uzrujan zbog poraza, ali sutra je novi dan”. Na pitanje koji su uzroci tako lošeg servisa (čak 14 dvostrukih pogrešaka), Đoković odgovara:

“Ne znam, iskreno da vam kažem, nemam pojma. Moja igra se potpuno raspala. Nisam svjež… Brzi uvjeti, totalno drugačiji od onoga gdje sam trenirao i pripremao se. Bilo mi je muka od ovakvog igranja i ovakvog osjećaja. Ponekad sam glumio i osjećao se amaterski. To je realnost, sastavni dio sporta. Na OI je bilo ogromno pražnjenje, bilo je razmišljanja trebam li uopće doći ovdje, neslavno sam završio, idemo dalje”.

Prvi put od 2017. Đoković završava sezonu bez osvojenog slama.

“Imao sam osjećaj da mogu osvojiti naslov na RG, ali sam se tamo ozlijedio. Finale WImbledona… OI je bio najveći cilj, tu sam igrao najbolje. Ako je takva godina da se osvoji samo to zlato, prihvaćam to, čekao sam to cijeli život. Rezultatski najslabija sezona u zadnjih 15 godina, tako se osjećam, ali tako je.”

Nole još ne razmišlja o završnom magisteriju…

“Samo o sutra i sljedećem tjednu. Vratit ću se u Beograd i vidjeti kako ću se osjećati dalje”, zaključuje Đoković.