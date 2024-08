Đoković: Ne mogu reći da sam najsvježiji, pogotovo psihički

Podijeli :

xMylenexDerochex via Guliver

Novak Đoković uspješno je započeo obranu naslova na US Openu. Slavio je protiv Radua Albota, a u sljedećem kolu slijedi srpski derbi s Laslom Đereom. Đoković je na konferenciji govorio o nadolazećem suparniku, kasnom terminu igranja i koljenu.

Đokovića u drugom kolu čeka Laslo Đere, bit će to revanš od prošle godine, kada je Novak dvoboj trećeg kola dobio s 3:2 u setovima.

“Vidio sam ga u svlačionici. Čestitali smo jedno drugom. Mučio se nakon operacije lakta doći na razinu koju je želio, pa mu je ovo velika pobjeda nad Struffom. Super je za srpski tenis što igramo međusobno u drugom kolu. Nadam se da ću to biti ja, ali Laslo ima ravan bekhend, ovdje lopta ostaje nisko i to mu odgovara. Prošle godine je bio jako težak meč, analizirat ću ga i napraviti neke stvari bolje nego prošle godine, nadam se”, rekao je Đoković.

Opet kasni termin igranja, to se mora riješiti:

“Godine baš i ne pomažu u kasnim mečevima. Sada osjećam kako su mi se baterije gase. Dugo smo čekali. Mislio sam da ću izaći na teren oko 20.15, Stevens je bio u vodstvu, a onda se to pretvorilo u maraton. To moramo prihvatiti, tako je to kad se igra drugi meč večeri. Volim igrati navečer, ali igrati prvi, završiti u pristojno vrijeme. Za navijače je nešto posebno kada završi iza ponoći, za nas ne baš, ali dobro.”

Novak je uspješno odradio svoj prvi meč na betonu od ožujka, a evo što je rekao o svom koljenu:

“Solidan početak. Mučio sam se sa svojim servisom i ritmom pri nekim udarcima, ali općenito sam bio dobar s osnovne linije. Taj prvi meč je uvijek izazov, pogotovo nakon zlata na zemlji i bez meča na betonu pet-šest mjeseci. Očekivao sam malo više problema, nadam se da ću svaki dan moći igrati bolje. Na Slamovima imamo slobodan dan da poradimo na nekim stvarima, osjećam da mi treba, sutra idem na trening da poradim na svemu. Koljeno je dobro, da kucnem u drvo, nisam imao problema ni na OI ni sada ovdje”.

Čestitao je Novaku i Dominicu Thiemu na sjajnoj Grand Slam karijeri koju je završio porazom od Bena Sheltona:

“Čestitam Dominicu na sjajnom Grand Slam turniru, ponovno će igrati u Beču. Ovdje je osvojio jedini Slam, igrao je još tri finala. Jedan od najfinijih momaka na Touru, bio je voljen i poštovan. Bio je vrlo vrijedan i tako je bio primjer drugima, uvijek se dodatno trudio, intenzivno radio na svemu na terenu, ali i izvan njega – to je nevjerojatno. Šteta za njega, godinama je bio top 3 ili top 5 igrač i onda mu je ta ozljeda zgloba uzela danak, nakon toga više nije bio isti igrač. Kad podvuče crtu, može biti zadovoljan.”

Đoković nikada nije osvojio US Open u godini Olimpijskih igara, ali zlato mu je dalo dodatnu energiju:

“Posljednji Slam u godini, igrači mu pristupaju malo umorni, ali onda svi izvučemo zadnji atom snage i motivacije. Sada je bilo vrlo malo vremena, zbog OI-ja, neki su iz Pariza otišli su izravno u Montreal igrati u drugoj vremenskoj zoni na drugoj podlozi. To su izazovi tenisa. Malo sam se odmorio, ako to mogu tako nazvati, i trenirao. Moji prioriteti su sada drugačiji. Bilo je to veliko pražnjenje u Parizu, ali zlato mi je dalo i puno energije, ohrabrenja, osjećaja i olakšanja s obzirom na sve, taj profesionalni put do zlata”, rekao je Đoković i dodao:

“Ne mogu reći da sam najsvježiji, pogotovo psihički, borim se na terenu da budem energičan i psihički svjež, ali pošto je Slam, motiva uvijek ima. Nebrojeno puta sam rekao da su mi ovi turniri prioritet, tu želim uložiti dodatnu energiju.”