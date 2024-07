Đoković jasno poručio: ‘Kad netko prijeđe granicu, ja reagiram’

Podijeli :

AP Photo/Alberto Pezzali via Guliver Images

Novak Đoković se plasirao u novo četvrtfinale Wimbledona. No, veliku pobjedu nad Runeom zasjenilo je ponašanje dijela obožavatelja Danca.

Zbog toga je Đoković reagirao na kraju meča i obratio se direktno tim navijačima. Novinari su ga pitali može li Wimbledon učiniti nešto da više zaštiti tenisače.

“Ne znam bi li mogao išta učiniti. Ljudi plaćaju karte, pa biraju kako će se ponašati. Uostalom, tu smo zbog njih. U velikoj smo mjeri po njima i prepoznati u svijetu. Rekao sam i na terenu, svi pravi ljubitelji tenisa poštuju igrače. Ali kad netko prijeđe granicu, ja reagiram”, rekao je Đoković.

Odigrao je najbolji meč na ovogodišnjem Wimbledonu.

“Odličan meč. Mislim da Holger nije odigrao na očekivanoj razini, ali vjerujem da će on to bolje reći. No, dodao bih da sam mu učinio neugodnijim boravak na terenu, bio sam solidan s osnovne linije, dobro sam servirao u bitnim trenucima. Jako mi je drago što sam preskočio ovaj izazov, jer protiv Holgera je uvijek veliki izazov i nije lako pobijediti u tri seta.”

Suparnik u četvrtfinalu je Alex de Minaur, koji je u prošlosti znao dati neke jače izjave prema Đokoviću, pogotovo prije dvije godine kada se sve ono događalo u Australiji.

“On je vjerojatno najbrži igrač na Touru. Mnogo je napredovao u odnosu na prošlu godinu. Odigrao sam fenomenalan meč protiv njega u Australiji prošle godine, ali od tada je dosta napredovao. Ne čudi me što je među prvih 10.”

Poskliznuo se par puta, ali koljeno je dobro.

“Osjećam se jako dobro, da kucnem u drvo. Nisam loše reagirao na ta proklizavanja. Iako mi je malo čudno da su se sva tri ta proklizavanja dogodila u istom gemu.”

