Gojo nakon naslova u Meksiku uspješno započeo Challenger u Francuskoj

Foto: Hrvatski teniski savez

Borna Gojo je nakon osvajanja ATP Challengera u meksičkom Metepecu uzeo dva tjedna pauze prije nego li je otišao na novi ATP Challenger u francuski Cherbourg. Tamo je u prvom kolu bio bolji od domaćeg predstavnika Laurenta Lokolija s 2-0 u setovima.

Nismo dugo trebali čekati na break splitskog tenisača. Do njega je došao već kod vodstva od 2:1 te je ekspresno odjurio na 4:1. Do kraja seta Gojo nije dopustio Lokoliju da se vrati te je sa 6:3 došao na korak od nove pobjede.

U drugom setu je Francuz držao egal do 3:3 kada Gojo radi break koji se pokazao ključnim. Splićanin je na kraju slavio sa 6:3, 6:3 te je tako upisao šestu uzastopnu pobjedu na Challenger razini.

Za prolaz u četvrtfinale Gojo će igrati protiv još jednog Francuza Geoffreyja Blancaneauxa koji je u prvom kolu s 2-0 u setovima bio bolji od Jellea Selsa.