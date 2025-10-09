Gojo nakon maratonske borbe ostao bez četvrtfinala u Francuskoj

Podijeli :

Nakon velike i duge borbe hrvatski tenisač Borna Gojo nije izborio četvrtfinale ATP Challenger turnira u francuskom Roanneu, bolji je od njega bio domaći igrač Hugo Gaston sa 5-7, 7-6(3), 7-5.

Dva sata i 40 minuta trajao je meč u kojem je na kraju slavio peti nositelj Gaston, koji je i dominirao u odlučujućem trećem setu.

U prvom setu niti jedan od igrača nije došao do break lopte do 6-5 za hrvatskog tenisača, s tim da je nešto uvjerljiviji na svom početnom udarcu bio Gaston. U završnici prvog seta Gojo je uspio doći do dvije break prilike i drugu je iskoristio za vodstvo 1-0 u setovima.

U drugoj dionici je bilo mirno do 4-4. Tada je Gaston došao do breaka i prednosti od 5-4. Međutim, Gojo nije bio time slomljen već je u idućem gemu spasio dvije set-lopte i vratio zaostatak izjednačivši na 5-5. Odluka je pala u tie-breaku gdje je Francuz ipak dominirao.

Velika borba je nastavljena i u trećem setu, ali je Gaston igrao sve bolje, dok je hrvatski igrač klizio u podređeni položaj. Kod 2-3 je Gojo spasio tri break lopte, kod 3-4 još jednu break loptu, a kod 4-5 i meč-loptu. Više od toga Gojo nije mogao, kod 5-6 je ipak ispustio gem na svoj servis i time upisao poraz.

Na turniru nastupa i 20-godišnji hrvatski tenisač Matej Dodig koji je već izborio četvrtfinale gdje će igrati protiv Švicarca Dominica Strickera.