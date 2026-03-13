Gojo igra u sjajnoj formi, sada je izborio polufinale Challengera u Francuskoj

Podijeli :

Europa Press via AP via Guliver Images

Hrvatski teniski reprezentativac Borna Gojo (ATP - 197.) nastavio je pobjednički niz na ATP Challenger Touru i stigao do polufinala turnira u francuskom Cherbourgu pobijedivši u petak u četvrtfinalu Švicarca Remyja Bertolu sa 6-4, 7-6 (6).

Za plasman u treće uzastopno finale na Challenger Touru 28-godišnji Splićanin će igrati protiv Rusa Pavela Kotova.

Poljičak izborio polufinale singla u Poreču, Šimundža finale parova VIDEO / Kontroverza u Indian Wellsu: Sutkinja kaznila Drapera zbog ometanja tijekom poena

Gojo je u veljači bio finalist u američkom Clevelandu, a dva tjedna poslije je osvojio naslov u meksičkom Metepecu, što mu je bio treći trofej u karijeri na Challenger Touru.

Sezonu je započeo rangiran na rubu Top 300, a već plasmanom u polufinale turnira u Cherbourgu je osigurao plasman oko 180. mjesta. Osvajanjem novog naslova Splićanin bi na novoj ljestvici bio plasiran oko 160. mjesta.