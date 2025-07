Godine ipak nisu samo broj: Wawrinka u Umagu ispao od mlađeg i spremnijeg Džumhura

Podijeli :

xAlexxNicodimx via Guliver

Damir Džumhur je po treći put u karijeri pobijedio Stana Wawrinku i tako miljenika umaške publike eliminirao u osmini finala 35. izdanja ATP Plava Laguna Croatia Opena. Najbolji bosansko-hercegovački tenisač je slavio sa 6-4, 7-5 i po treći put došao do četvrtfinala u Stella Marisu.

Vodio je Džumhur 6-4, 3-0 i imao dva ‘breaka’ prednosti, ali Wawrinka se vratio do 4-4 u drugom setu, potaknuvši skandiranje navijača. No, 33-godišnji Sarajlija se nije dao smesti pa je još jednim ‘breakom’ osigurao servis za meč. Potom je 40-godišnji Švicarac u svom arsenalu pronašao još ponešto municije i izjednačio na 5-5 i došao do 40-15 na servisu, ali je uporni Džumhur novim ‘breakom’ po drugi put izborio servis za pobjedu. Pogrešku nije ponovio i zasluženo je došao do četvrtfinala u kojem ga čeka francuski kvalifikant Titouan Drouget, te najvjerojatnije postao posljednji tenisač koji je pobijedio trostrukog osvajača Grand Slam naslova na stadionu Goran Ivanišević.

“Lijep je osjećaj igrati u takvoj atmosferi, koja je uvijek dobra u Umagu, ali pogotovo zato što je u pitanju osvajač tri Grand Slam trofeja koji je pri kraju karijere i, naravno, da ga ljudi žele još gledati i uživati u njegovom tenisu. Mislim da je danas dobro igrao, da je pružio dobru partiju, da je meč bio doabr i zanimljiv i da je publika otišla zadovoljna”, rekao je Džumhur koji se nakon meča s Wawrinkom zadržao i razmijenio nekoliko srdačnih rečenica.

“Ispričao sam mu se zbog nekih situacija u kojima mislim da sam imao malo i sreće. On mi je rekao da igram dobro i da samo trebam uživati u tenisu i hvala mu na tim riječima.”

Džumhuru nije zasmetalo ni što su Wawrinkini navijači bili žešći i glasniji od njegovih.

“Sve je bilo u granicama. Publika ovdje zna kako se treba ponašati i što je tenisko navijanje.”

Upravo to navijanje je održalo Stana Wawrinku toliko dugo u ovom meču, guralo ga prema naprijed i kad se činilo da povratka više nema.

“Uvijek mi je drago igrati u takvoj atmosferi. Zato sam se i vratio ovdje. Uživao sam. Volio bih da je rezultat bio drugačiji, da sam pobijedio i odigrao barem još jedan meč. No, on je bio malo bolji i zasluženo je pobijedio”, rekao je 40-godišnji Švicarac koji nije zatvorio vrata “povratka” u Umag.

“Doći ću, ako organizirate turnir za igrače preko 40 godina.”

Damir Džumhur će nakon dva četvrtfinalna poraza u Umagu od renomiranih suparnika, svježih umirovljenika Fabija Fogninija (2016.) i Richarda Gasqueta (2021.), u dvoboj protiv francuskog kvalifikanta Titouana Drogueta (ATP – 176.) ući kao favorit.

“Sada nema Fogninija. Droguet je u posljednje vrijeme dobro igrao, ali je igrač ‘po mjeri’ i ako ću dobro igrati mogu očekivati pobjedu.”

Ta bi mu pobjeda donijela i povratak među 50 najboljih na ATP ljestvici.

“Prije sam puno više razmišljao o brojevima nego danas. Shvatio sam da moram više brinuti o sebi i svojoj igri, jer će s tim doći i rezultati. Iskreno, kad sam prije tri godine krenuo na put povratka s 260. mjesta, nisam očekivao da će to sve tako biti, ali mislim da sam svojim radom i zalaganjem to zaslužio. S 33 godine još uvijek mogu igrati dobar tenis, a kad vidim kako neki igraju s 40, onda znam da možda ima još dosta vremena”, zaključio je Džumhur.