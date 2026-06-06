Gledajte na SK: Čilić saznao suparnika protiv kojega otvara travnatu sezonu

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AP Photo/Joanna Chan via Guliver Image

Iako zemljana sezona službeno nije završila, već je izašao ždrijeb za prve travnate turnire u 2026. godini. Tako je Marin Čilić, jedini muški hrvatski predstavnik u prvom tjednu travnate sezone, saznao svog protivnika u prvom kolu.

Marin Čilić je prošle godine igrao osminu finala Wimbledona gdje ga je zaustavio Flavio Cobolli, ovogodišnji finalist Roland Garrosa. Ove godine Čilić neće morati igrati Challengere kao pripremu za Wimbledon pa je tako prijavio ATP 250 turnir u nizozemskom ‘s-Hertogenboschu.

Tamo će Međugorac igrati protiv Kanađanina Denisa Shapovalova koji je svojevremeno bio u polufinalu Wimbledona. Bit će to njihov sedmi međusobni susret, a sada je rezultat izjednačen s 3-3 u pobjedama. Posljednji susret pripao je Čiliću na ovogodišnjem Australian Openu.

Na travnatoj podlozi igrali su jednom, 2021. godine u Stuttgartu, a tada je naslov osvojio baš Čilić. Najbolji hrvatski tenisač te je godine u finalu sa 7:6(2), 6:3 porazio Felixa Auger-Aliassimea.

Sve mečeve s centralnog terena nizozemskog turnira možete gledati na Sport Klubu!

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.