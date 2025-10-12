Gauff osvojila Masters u Wuhanu

Podijeli :

AP Photo/Manu Fernandez via Guliver

Američka tenisačica Coco Gauff osvojila je titulu na WTA turniru u kineskom Wuhanu, nakon što je u dva seta, 6-4, 7-5, pobijedila svoju sunarodnjakinju Jessicu Pegulu, šestu na svijetu.

Treća igračica svijeta pobijedila je nakon sat i 42 minute, a u prvom setu vodila je 3-0 i 4-1, da bi Pegula uspjela napraviti break i izjednačiti meč na 4-4.

Gauff je ipak napravila još jedan break i povela 1-0, no Pegula je dobro započela drugi set i vodila s 5-3. Gauff je potom osvojila četiri gema zaredom i nakon prve meč lopte osvojila svoj 11. WTA naslov, a treći s 1000. turnira.

Obje Amerikanke su se već kvalificirale za WTA finale u studenome.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.