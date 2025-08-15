Francuski kvalifikant izbacio još jednog top 10 igrača i izborio polufinale Mastersa!

Podijeli :

AP Photo/Christophe Ena by Guliver

Francuski kvalifikant 23-godišnji Terence Atmane, koji je na posljednjoj ATP ranglisti bio 132. tenisač svijeta, uživa u svom najboljem tjednu u životu, plasirao se je u polufinale jakog "masters 1000" turnira u Cincinnatiju.

Prije Cincinnatija nije imao niti jednu pobjedu protiv TOP-10 tenisača, a ovog tjedna je izbacio dvojicu. Prvo je u osmini finala pobijedio četvrtog igrača svijeta Amerikanca Taylora Fritza, a noćas je u četvrtfinalu svladao devetog tenisača s ATP liste Danca Holgera Runea sa 6-2, 6-3. Protivnik u polufinalu bit će mu prvi reket svijeta Talijan Jannik Sinner, koji je izbacio Kanađanina Felixa Auger-Aliassimea sa 6-0, 6-2.

“Mislim da nema riječi kojima bih opisao kako se osjećam. Iskreno, sve je ovo pomalo ludo. Da bi ušao glavni ždrijeb turnira morao sam igrati kvalifikacije, a onda sam pobijedio dvojicu TOP-10 igrača i ušao u polufinale”, izjavio je Terence Atmane.