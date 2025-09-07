Finale US Opena odgođeno za pola sata, evo i zašto

Podijeli :

AP Photo/Thibault Camus via Guliver

Povijesno finale između Sinnera i Alcaraza, odgođeno je za 30 minuta.

Finale US Opena između Jannika Sinnera i Carlosa Alcaraza pomaknuto je na 14:30 sati (20:30 prema centralno-europskoj vremenskoj zoni) s prvotno predviđenog početka u 14:00 (20:00) zbog sigurnosnih mjera.

„Zbog sigurnosnih mjera koje su na snazi, i kako bismo osigurali da navijači imaju dodatno vrijeme za dolazak na svoja mjesta, pomaknuli smo početak današnjeg meča na 14:30 po istočnoameričkom vremenu“, objavio je turnir na društvenim mrežama.

As a result of the security measures in place, and to ensure that fans have additional time to get to their seats, we have pushed the start time of today’s match to 2:30 pm ET. — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2025

Prema izvještajima američkih medija, uzrok pojačavanja sigurnosnih mjera je najavljeni dolazak predsjednika Donalda Trumpa na stadion Arthura Ashea.

Sinner i Alcaraz sastaju se u trećem uzastopnom finalu Grand Slama. Oni su prvi par koji se u Open eri (od 1968.) susreo u trima finalima muškog pojedinačnog Grand Slama u jednoj sezoni.

Alcaraz je u finalu Roland Garrosa spasio tri meč-lopte i osvojio naslov, prije nego što se Sinner revanširao osvajanjem Wimbledona. Alcaraz vodi u njihovim međusobnim dvobojima s 9-5.