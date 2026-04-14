Filip Mišolić za SK: Navijam za Dinamo, Beljo mi je miljenik, a Novak Đoković je fantastična osoba i mentor

U emisiji Jutro SK kod našeg Denisa Draganovića gostovao je austrijski tenisač hrvatskih korijena Filip Mišolić. Trenutačno 111. igrač na ATP ljestvici oporavlja se od ozljede stopala i priprema povratak na terene. Zbog velikog broja bodova koje ne može braniti u kratkom roku pao je s 76. na 111. mjesto.

Filipe, kako si? Kakvo je stanje s ozljedom stopala?

“Ide na bolje. Trenutno sam na terapijama u Zagrebu, stvari se popravljaju. Očekuje se povratak na teniske terene u lipnju.”

Kakav je plan? Imaš li raspored turnira s obzirom na bodove koje braniš?

“Prošle godine osvojio sam Challenger i stigao do 3. kola Roland Garrosa, pa ću vjerojatno pasti još oko stotinjak pozicija. Planiram krenuti kvalifikacijama za Wimbledon, a potom nastupati na challengerima i futuresima, ovisno o renkingu.”

Treće kolo Roland Garrosa 2025. bilo je sjajan uspjeh i donijelo ti je meč na centralnom terenu protiv Novaka Đokovića.

“Sjajno iskustvo. Igrati pred cijelim svijetom protiv Đokovića bilo je nezaboravno. U drugom kolu protiv Shapovalova bio sam nošen adrenalinom i energijom, motiviran za mogući susret s Novakom. Imao sam priliku s njim trenirati — on je sjajna osoba i mentor.”

Čuo sam da si navijač zagrebačkog Dinama. Je li to točno?

“Tako je. Odmalena volim Dinamo. Zadnje tri godine bile su burne i drago mi je da smo ove sezone vratili naslov prvaka. Gledam sve utakmice, a omiljeni igrač mi je Dion Drena Beljo.”

