Fenomenalni Alcaraz pomeo Bublika i stigao do 300. pobjede karijere

Publika koja je skupo platila ulaznice za četvrtfinale Mastersa u Monte Carlu vidjela je svega 63 minute tenisa u meču između Carlosa Alcaraza i Aleksandra Bublika. Kazahstanac se toliko zadržao na središnjem terenu uz obalu mora u dvoboju s aktualnim prvakom – 6:3, 6:0.

Jedanaesti tenisač svijeta držao se do sredine prvog seta i rezultata 3:3, nakon čega je potpuno nadigran.

Sinner je slavljem u četvrtfinalu Monte Carla napravio ono što su još samo Đoković, Nadal i Federer

U ranijem dijelu programa Jannik Sinner (sat i 40 minuta) i posebno Alexander Zverev (dva sata i 40 minuta) proveli su znatno više vremena na terenu od Španjolca.

Prvi tenisač svijeta svog će suparnika saznati kasnije navečer, nakon posljednjeg četvrtfinalnog susreta između Alexa de Minaura i Valentina Vacherota.

Ovim trijumfom Alcaraz je ujedno stigao i do svoje 300. pobjede u karijeri.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u i preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.