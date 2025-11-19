Federer ‘ide’ gdje mu je mjesto: Od sljedeće godine član je teniske Kuće slavnih

Podijeli :

CJ Rivera/Invision/AP via Guliver Images

Švicarac Roger Federer, prvi tenisač koji je stigao do brojke od 20 osvojenih "grand slam" naslova, u kolovozu sljedeće godine bit će primljen u Međunarodnu tenisku kuću slavnih (ITHF) u amerčkom Newportu, objavljeno je u srijedu.

Teniski i sportski velikan Federer tijekom karijere je ukupno osvojio 103 naslova na ATP razini, 310 je tjedana proveo kao prvi igrač svijeta, od toga čak 237 tjedana zaredom tijekom svoje najveće dominacije od 2004. do 2008. godine, a službeno se umirovio 2022.

“Tijekom čitave svoje karijere poštovao sam tenisku povijest i primjer onih koji su došli prije mene. Veselim se dolasku u Newport u kolovozu sljedeće godine kako bih proslavio ovaj poseban trenutak s teniskom zajednicom”, objavio je danas 44-godišnji Federer.