Evo koga ćemo gledati u finalu Dohe

Podijeli :

Guliver

U finalu WTA turnira tenisačica u Dohi igrat će Kanađanka Victoria Mboko i Čehinja Karolina Muchova.

Mboko je u polufinalu nadigrala Latvijku Jelenu Ostapenko sa 6-3, 6-2, dok je Muchova preokretom nadigrala Grkinju Mariju Sakkari s 3-6, 6-4, 6-1.

VIDEO / Sjajni Čilić izborio polufinale Dallasa i vratio se među TOP 50 tenisača svijeta nakon tri godine!

Za 19-godišnju Mboko, koja je prošle godine eruptirala na sceni osvajanjem WTA 1000 naslova u Montrealu, ovo je drugi plasman u finale na WTA Touru ove godine, u siječnju je izgubila završni dvoboj u Adelaideu od Mire Andrejeve. Uz taj naslov iz Montreala, Mboko ima i osvojeni turniru u Hong Kongu prošle godine, a u subotu će imati priliku osvojiti svoj treći WTA naslov.

S druge strane, 29-godišnja Muchova ima samo jedan osvojeni turnir u karijeri i to još iz 2019. kada je slavila u Seulu, dok je još pet puta gubila u finalima uključujući i završnicu Roland Garrosa 2023.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.