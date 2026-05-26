Evo kada Prižmić igrati meč koji bi ga mogao dogurati do novog okršaja s Đokovićem

Alfredo Falcone/LaPresse via AP via Guliver Images

Dino Prižmić, 20-godišnji hrvatski tenisač, u srijedu će u Roland Garrosu igrati meč drugog kola, a suparnik će mu biti 28. nositelj, godinu dana mlađi Brazilac Joao Fonseca.

Njih će dvojica igrati na terenu broj 14, kao treći od 11 sati. Bit će im to prvi međusobni meč u karijerama. Prižmić se trenutačno nalazi na 72. mjestu ATP ljestvice, dok je Fonseca trideseti.

Na tom će terenu program u 11 sati otvoriti španjolski tenisač Alejandro Davidovich Fokina i Argentinac Thiago Agustin Tirante, dok će prije Prižmića na teren izaći i ukrajinska tenisačica Marta Kostjuk koja igra protiv Amerikanke Katie Volynets.

U slučaju da Prižmić pobijedi Fonsecu u trećem kolu će igrati protiv pobjednika dvoboja u kojem se sastaju Srbin Novak Đoković i Francuz Valentin Royer. Moguć je tako novi dvoboj protiv Đokovića, tenisača koji je u karijeri osvojio čak 24 Grand Slam pokala. Nedavno su Prižmić i Đoković igrali, prije dva i pol tjedna na zemljanom ATP Masters 1000 turniru u Rimu, a hrvatski tenisač je slavio u tri seta, s 2-6, 6-2, 6-4.

Prije toga je Đoković pobijedio Prižmića u četiri seta, na Australian Openu prije dvije godine.