Evo gdje gledati hrvatske tenisače u prvom kolu parova na Wimbledonu

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Foto: Nina Pević

Hrvatska je u srijedu ostala bez predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji na Wimbledonu jer su svoj nastup završili Dino Prižmić i Antonia Ružić. Međutim, predstavnika još uvijek ima u parovima jer su Mate Pavić i Nikola Mektić sa svojim partnerima izborili drugo kolo, no nisu samo oni aktivni u konkurenciji parova.

Parove su na Wimbledonu prijavili Dino Prižmić u muškoj konkurenciji te Antonia Ružić, Darija Jurak Schreiber i Petra Marčinko u ženskoj konkurenciji.

Prižmić će igrati s Raphaelom Collignonom, Ružić i Jurak Schreiber igraju zajedno dok će Marčinko do drugog kola pokušati doći sa Slovenkom Veronikom Erjavec.

Prvo će na teren Ružić i Jurak Schreiber koje otvaraju program na terenu broj 11. Njihove protivnice bit će 15. nositeljice Ulrikke Eikeri i Quinn Gleeson. Taj susret možete gledati na Sport Klubu 1.

Po svemu sudeći, drugi bi na teren trebali Prižmić i Collignon. Oni igraju na terenu broj šest kao treći meč dana, a protivnici će im biti argentinski dvojac Roman Andres Burruchaga i Thiago Agustin Tirante. Taj meč možete gledati na Sport Klubu 8.

Posljednja će na teren Marčinko čiji je meč četvrti na terenu broj 15. Ona i Erjavec imat će zahtjevan zadatak jer ih čeka susret s Ekaterinom Alexandrovom i Mayom Joint, dvije dobre singl igračice. Taj meč možete gledati na Sport Klubu 7.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.