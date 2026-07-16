Džumhur nakon maratona i trilera do polufinala Umaga

Podijeli :

xAlexxNicodimx via Guliver Image

U četvrtfinalnom susretu ATP teniskog turnira u Umagu BiH tenisač Damir Dzumhur je pobijedio Talijana Mattea Arnaldija sa 7-6 (5), 6-7 (4), 7-6 (4).

Dzumhur je do pobjede stigao nakon tri sata i 42 minute igre izborivši drugo uzastopno polufinale u Umagu.

Talijan je u prvom setu uz dva breaka poveo 5-2, no Dzumhur se čudesno vratio izjednačivši na 5-5, a potom preko tie-breaka stigao do vodstva 1-0 u setovima.

U drugom setu BiH tenisač je napravio break za 3-2, no Talijan je izjednačio na 5-5, pa je set ponovo otišao u 13. igru. Arnaldi je poveo 4-1, pa 5-2 obranivši prednost do kraja seta.

U trećem, odlučujućem setu nije bilo izgubljenih servisa, pa je odluka ponovo pala u tiebreaku. Dzumhur je poveo 3-0, Arnaldi je izjednačio na 3-3, pa 4-4 nakon čega je Dzumhur dobio tri poena u nizu za veliku pobjedu.

Dzumhur će u polufinalu igrati protiv pobjednika susreta između Slovaka Alexa Molcana, te Španjolca Alejandra Davidovicha Fokina.