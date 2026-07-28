Dubrovkinja dominira u Italiji: Tek je utorak, a već ima četiri pobjede na turniru

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Najbolja hrvatska tenisačica u konkurenciji parova Lucija Ćirić Bagarić ovoga tjedna nastupa na WTA Challengeru u Palermu. Na jakom turniru 22-godišnja Dubrovkinja igra i u pojedinačnoj konkurenciji te pruža sjajne rezultate.

U nedjelju je krenula s kvalifikacijama za singl turnir te je pobjedom od 2-0 u setovima nad Amandine Monnot došla do finalnog kola kvalifikacija. U ponedjeljak je imala dvostruki program pa je u singlu slavila s 2-0 protiv Marije Sare Pope da bi u parovima s Angelicom Moratelli bila bolja od Monnot i Margaux Rouvroy.

Dobru formu nastavila je i u utorak gdje je upisala već četvrtu pobjedu na Challengeru iz serije 125. Ponovno je do slavlja stigla bez izgubljenog seta te je sa 6:2, 6:1 bila bolja od Rachel Gaillis.

Mlada Ćirić Bagarić se trenutačno nalazi na 140. mjestu WTA ljestvice u konkurenciji parova što joj je i ranking karijere dok je u pojedinačnoj konkurenciji na ljestvici uživo tek na 363. mjesto. Dubrovkinja je u najboljoj fazi svoje karijere bila na 157. mjestu, ali su je ozljede usporile pa je još uvijek daleko od tog mjesta na svjetskom rankingu.