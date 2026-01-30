Donna Vekić u finalu turnira na Filipinima

Podijeli :

Hrvatska tenisačica Donna Vekić nastavila je s uvjerljivim predstavama na WTA 125 Challenger turniru u Manili na kojem se plasirala u finale bez izgubljenog seta.

Vekić je u polufinalu svladala Tatjanu Prozorovu sa 6-2, 6-4 nakon sat i 20 minuta igre. Tijekom čitavog dvoboja Vekić nije izgubila gem na svom početnom udarcu, dok je suparnici tri puta oduzimala servis, dva puta u prvom te jednom u drugom setu.

U finalu će Vekić igrati protiv Kolumbijke Camile Osorio koja je u drugom polufinalu deklasirala Argentinku Solanu Sierru sa 6-0, 6-1.