Donna Vekić doživjela ogroman skok na WTA ljestvici nakon osvojenog naslova u Londonu

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AP Photo/Maja Smiejkowska via Guliver

Hrvatska tenisačica Donna Vekić, koja je u nedjelju osvojila WTA 500 turnir u Londonu, napredovala je za čak 43 mjesta na novoj WTA listi te je sada najbolje plasirana hrvatska igračica, nalazi se na 33. poziciji.

Petra Marčinko pala je dvije stepenice niže, nalazi se na 52. mjestu, dok je Antonia Ružić bolja za jedno mjesto i sada je 57.

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Veliki napredak ostvarile su Lea Bošković te Lucija Ćirić Bagarić. Bošković je skočila za 17 mjesta te je na 352. poziciji, a Lucija Ćirić Bagarić je bolja za 29 pozicija i zauzima 381. mjesto.

Među prvih deset samo je jedna promjena, osvajačica Roland Garrosa Ruskinja Mira Andrejeva i Amerikanka Amanda Anisimova zamijenile su mjesta. Andrejeva se popela na peto mjesto, a Anisimova je pala na šestu poziciju. Bjeloruskinja Arina Sabalenka i dalje drži prvo mjesto. Slijede Kazahstanka Jelena Ribakina i Poljakinja Iga Swiatek.

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