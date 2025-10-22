Dominacija u Beču: Sinner protivniku prepustio samo dva gema

Podijeli :

AP Photo/Mahesh Kumar A. via Guliver

Talijanski tenisač Jannik Sinner brzopotezno je odradio posao u prvom kolu dvoranskog ATP 500 turnira u Beču te je u prvom kolu izgubio tek dva gema.

Prvi nositelj Sinner je s lakih 6-0, 6-2 pobijedio njemačkog igrača Daniela Altmaiera te je izborio nastup u drugom kolu gdje će igrati protiv sunarodnjaka Flavija Cobollija koji je bio bolji od Čeha Tomaša Machača sa 7-6(6), 6-2.

Na premijeri u Beču tri seta je morao igrati Danil Madvjedev, ali je Rus ipak bio uspješan na kraju te je svladao Portugalca Nunu Borgesa sa 6-4, 6-7(7), 6-2. Medvjedevu slijedi meč protiv Francuza Corentina Mouteta s kojim je prije tri dana igrao finale turnira u Almatiju gdje je Medvjedev bio ukupni pobjednik.

Moutet je u prvom kolu Beča ekspresno nadigrao Damira Džumhura sa 6-3, 6-0.