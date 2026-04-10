Domaći junak nastavlja pisati povijest u Kneževini

Domaći predstavnik Valentin Vacherot (ATP - 23.) posljednji je polufinalist na ATP Masters 1000 turniru u Monte Carlu, gdje je u petak u četvrtfinalu svladao najboljeg australskog tenisača Alexa de Minaura (ATP - 6.) sa 6-4, 3-6, 6-3.

Vacherot je u četvrtak postao prvi Monegažanin koji je ušao u četvrtfinale Monte Carlo Mastersa u pojedinačnoj konkurenciji, a u petak je izborio priliku da se protiv prvog tenisača svijeta i branitelja prošlogodišnjeg naslova, Španjolca Carlosa Alcaraza, natječe za plasman u finale na domaćem terenu.

Fenomenalni Alcaraz pomeo Bublika i stigao do 300. pobjede karijere Sinner je slavljem u četvrtfinalu Monte Carla napravio ono što su još samo Đoković, Nadal i Federer

Vacherot je šokirao teniski svijet kad je prije pola godine kao 204. tenisač svijeta i kvalifikant osvojio turnir u Šangaju, postavši najniže rangirani osvajač Masters 1000 naslova u povijesti, a u potpuno neočekivanom finalu je pobijedio svog bratića Arthura Rinderknecha.

Prije Vacherota i Alcaraza, čiji je polufinalni meč na rasporedu ne prije 15.30 sati, za mjesto u finalu borit će se Alexander Zverev i Jannik Sinner, a sve možete pratiti na Sport Klubu 2.

