Đokoviću sjela kazna zbog ‘glasne vulgarnosti’ na Wimbledonu

Podijeli :

xKeeranxMarquis Fotoarena Sportspressphoto_SPR186948 via Guliver Image

Novak Đoković odigrao je spektakularan meč u četvrtfinalu Wimbledona protiv Felixa Auger-Aliassimea, ali po jednoj stvari ovaj susret neće pamtiti po dobrom.

Sedmerostruki prvak najprestižnijeg teniskog turnira kažnjen je zbog “glasne vulgarnosti”, priopćili su organizatori turnira u All England Clubu. Đokovića će ovaj prekršaj koštati 5.600 funti.

VIDEO / Đoković poludio na sutkinju: ‘Toliko ste ponosni na svoja pravila, a ne držite ih se’

Iako je ova kazna službeno obznanjena tijekom meča protiv Kanađanina, Novak je zapravo kažnjen zbog prekršaja iz prethodnog kola protiv Romana Safiullina. Naime, srpski je tenisač tada nekoliko puta glasno ponovio psovku, zbog čega je naknadno i opomenut.

Podsjetimo, Đoković je usprkos svemu izborio novo polufinale Wimbledona, gdje ga čeka veliki okršaj protiv Jannika Sinnera.

Gledatelji u Hrvatskoj program regionalnog sportskog kanala Sport Klub i ubuduće će moći pratiti na A1, Hrvatskom Telekomu, Telemachu, Total TV-u, OptiTV-u, te preko platforme EON koja je dostupna svim gledateljima.