Đokovićeva izjava protivnicima ledi krv u žilama: Ovo mi se nije dogodilo više od dvije godine

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Novak Đoković vraća se natjecanju nakon više od mjesec dana pauze, a pred prvi nastup na turniru u Cincinnatiju srpski tenisač dao je vrlo ohrabrujuću izjavu o svom fizičkom stanju.

Đoković je posljednji meč odigrao u polufinalu Wimbledona, gdje ga je svladao Jannik Sinner. Nakon toga odlučio je preskočiti turnire i posvetiti se oporavku, uključujući i odustajanje od nastupa u Montrealu. Sada se vraća u Cincinnati, gdje će mu prvi protivnik biti Thiago Agustín Tirante ili Jan Choinski.

Ono što posebno ohrabruje Đokovića jest reakcija njegova tijela nakon Wimbledona. „Tijelo je nakon Wimbledona reagiralo jako dobro. Iskreno, osjećao sam se najbolje nakon jednog Grand Slama u posljednje dvije godine. Nakon svakog drugog bilo je nekakvih ozljeda različite težine“, rekao je.

Upravo je fizičko stanje posljednjih godina jedno od najvećih pitanja kada je riječ o 39-godišnjem Đokoviću. Zbog toga činjenica da se nakon Wimbledona osjeća bolje nego nakon bilo kojeg Grand Slama u prethodne dvije godine može biti vrlo važna uoči završnice sezone.

Đoković je pritom priznao da mu je nedostajalo natjecanje i da je želio odigrati barem jedan turnir prije US Opena. Cincinnati mu tako služi kao svojevrsna provjera forme i fizičke spremnosti prije posljednjeg Grand Slama sezone.

“U posljednje dvije godine nakon gotovo svakog Grand Slama imao sam neku vrstu ozljede, različite težine. Zbog toga mi je trebalo više vremena da se oporavim i ponovno počnem igrati. Ovaj put sam zdrav. Nedostajalo mi je natjecanje i zato sam ovdje”, objasnio je.

A konkurencija će njegov povratak sigurno pratiti s velikom pozornošću. Ako je Đoković doista potpuno zdrav, njegov povratak u 39. godini ponovno mijenja sliku borbe za sam vrh, pogotovo uoči US Opena.