Đoković unatoč zdravstvenim problemima svladao Norrieja: ‘Dobar sam, mlad i jak kao uvijek’

Podijeli :

AP Photo/Adam Hunger via Guliver

Novak Đoković plasirao se u osminu finala US Opena pobjedom nad Cameronom Norriejem 6:4, 6:7 (4), 6:2, 6:3.

Srpski tenisač tijekom meča imao je problema s leđima zbog kojih je u prvom setu i drugom setu zatražio liječničku pomoć, no unatoč oscilacijama uspio je slaviti i zadržati savršen omjer protiv Britanca; sedam pobjeda u sedam susreta.

Đokovića pitali o marihuani u New Yorku: ‘Nisam fan tog mirisa, zapravo smrada’ Đoković izgubio set na putu do trećeg kola US Opena: ‘Nisam se dobro osjećao’

Norrie je na svom debitantskom nastupu na stadionu Arthur Ashe uzeo drugi set, ali nije mogao zadržati ritam do kraja. Porazom je i posljednji britanski predstavnik u pojedinačnoj konkurenciji ispao već u prvom tjednu turnira.

Đoković je nakon meča ostao zagonetan oko svog zdravstvenog stanja, rekavši tek:

“U redu je. Ne želite previše otkrivati suparnicima koji ovo gledaju. Dobar sam, mlad kao i uvijek, jak kao i uvijek. Ovo je New York, čak i ako osjećate nešto fizički, energija to jednostavno nadvlada.”