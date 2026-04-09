Đoković se oprostio od Vujoševića: ‘Hvala za sve što si dao’

Puno se sportaša jučer oprostilo od košarkaškog trenera Duška Vujoševića, a među njima je i Novak Đoković.
Trofejni srpski tenisač objavio je na Instagramu sliku Vujoševića uz poruku:
“Počivaj u miru Duško. Hvala za sve što si dao srpskom sportu”.
Vijest o smrti Vujoševića duboko je potresla regiju i ljubitelje košarke, koji će ga pamtiti kao trenera snažnog autoriteta i još snažnijeg karaktera. Godinama se borio sa zdravstvenim problemima, a komplikacije sa srcem i plućima dodatno su pogoršale njegovo stanje.
Najveći trag ostavio je u KK Partizan, gdje je oblikovao brojne generacije igrača i osvojio niz trofeja. Bio je poznat po radu s mladim talentima i po sposobnosti da stvori pobjednički mentalitet. Mnogi igrači napravili su svoje prve značajne korake pod njegovim vodstvom.
Osim Partizana, vodio je i OKK Beograd, KK Mladost Zemun i Crvenu zvezdu. Radio je i u inozemstvu, trenirajući klubove poput CSKA Moskve, Limogesa i Brescie. Njegova karijera obuhvaćala je i angažmane u Pistoiaii Scavolini te Pesaru. Bio je i izbornik reprezentacija Srbije i Crne Gore te BiH.
