Đoković se oglasio nakon poraza od Prižmića i poslao mu poruku

Na Instagram storyju objavio je zajedničku fotografiju s Prižmićem s meča i još jednom mu čestitao.

“Čestitke Dino. Srećno dalje”, napisao je Đoković, uz nekoliko fotografija s meča i poruku: “AMOR <> ROMA per sempre”, odnosno “Ljubav i Rim, zauvijek.”

Podsjetimo, Prižmić je slavio nakon preokreta 2:6, 6:2, 6:4, a Đoković nakon meča nije želio detaljno govoriti o mogućim zdravstvenim problemima.

“Nadam se da razumijete da o tome neću govoriti. Želim čestitati Dinu, zasluženo je danas pobijedio. Došao sam ovdje odigrati meč ili više njih, no nažalost bio je samo jedan. U redu je. Drago mi je da sam se barem borio do kraja. Želim zahvaliti publici, ponovno je bilo nevjerojatno. Podršku i ljubav koje dobivam ne uzimam zdravo za gotovo”, rekao je.