Đoković predao Frtizu meč u Rijadu: ‘Nisam najbolje’

AP Photo/Kirsty Wigglesworth via Guliver Images

Novak Đoković predao je meč za treće mjesto protiv Taylora Fritza na egzibicijskom turniru Six Kings Slam u Rijadu zbog bolova u nozi.

Nakon što je Amerikanac osvojio prvi set rezultatom 7:6 (4) u maratonskih 76 minuta, Đoković je odlučio ne riskirati ozbiljniju ozljedu te je priopćio sucu da ne može nastaviti, uz gromoglasan pljesak publike.

Đoković nema rješenja za Sinnera, izgubio i u Rijadu

Vidno razočaran, Đoković se obratio okupljenima emotivnim riječima:

“Žao mi je, ljudi. Nadam se da me razumijete, osjetio sam bol u lijevoj nozi i nisam želio pogoršati situaciju. Nisam najbolje, ispričavam se svima. Žao mi je što niste vidjeli drugi set. Odigrali smo neke dobre poene, bio je ovo jedan od najdužih setova koje sam igrao u posljednje vrijeme.

Taylor je igrao sjajno, čestitam mu. Hvala svima u Rijadu na toplini i podršci, nadam se da ću se vratiti sljedeće godine”, rekao je Đoković prije nego što je napustio teren uz ovacije.​

Prije predaje meča za treće mjesto protiv Taylora Fritza, Novak Đoković je u polufinalu turnira Six Kings Slam doživio uvjerljiv poraz od Jannika Sinnera rezultatom 6:2, 6:4. Nakon tog susreta, Đoković je priznao da nije u idealnom fizičkom stanju, istaknuvši kako osjeća posljedice napornog rasporeda i manjih ozljeda koje vuče još od US Opena.