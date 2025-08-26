Đoković otkrio koga će trenirati: ‘Bit ću jako skup’

Podijeli :

AP Photo/Frank Franklin II via Guliver

Organizatori US Opena pravi su majstori kada je u pitanju stvaranje zabave na svakom koraku. Ovog puta su osmislili zanimljivu anketu u kojoj su tenisači i tenisačice postavljali pitanja jedni drugima.

Dio ove zanimljive priče bio je i Novak Đoković. Najbolji tenisač u povijesti dobio je pitanje od talentiranog tinejdžera iz Brazila, Joaa Fonsece.

„Kakav ti je plan kada se povučeš iz tenisa?“, upitao je Fonseca.

„Moj plan kada se povučem iz tenisa je trenirati Fonsecu. Bit ću jako skup. Zato se dobro pripremi“, odgovorio je Đoković sa smiješkom.

Iako je djelovao ozbiljno, jasno je da se radi o šali. No sigurno je da 19-godišnji Brazilac ne bi imao ništa protiv da mu jednog dana u timu sjedi i savjete daje upravo Đoković.